新北市長選舉選前之夜場地爭議持續，民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室今（16）日表示，將改為申請板橋新站路及新府路路權，讓雙方造勢活動都能順利進行。對此，林佳龍今晚間表示，市府拒絕他辦在區運路，侯友宜一句話就定案，完全沒有提供任何評估資料，這種行政獨裁已經是「威權復辟」。

林佳龍說，同仁經過研究，提出替代方案，但距離板一廣場更遠，先前市府僅用安全兩字，否定他們辦在區運路，但他是講理的人，也提出可在區運路辦理的配套，但是市府就是不理，因此提出替代方案。

林佳龍說，他會據理力爭，沒有放棄區運路，他認為集會結社是憲法保障的人權，政府應該促成大家舉辦選前之夜，不是一再打壓，激起民怨，這種行政獨裁已經是威權復辟，並發生在新北市民身上，過去侯打壓鄭南榕、盧修一等異議份子，現在又發生在恩恩爸、被警察暴打的黃先生身上，連在他身上都會發生。

林佳龍指出，這種狀況就跟立法院長游錫堃8年前參選新北市長一樣，選前之夜被極盡打壓，甚至動員反對他們辦活動的人來對抗，這樣的政府就是不義的政府，他長年以來就是挑戰威權統治，他的價值觀跟理念很清楚，不會退卻，依然會在板橋附近辦選前之夜。

他也呼籲，選前之前辦在哪應該坐下來談，雙方面可不可行，理由是什麼，不能球員兼裁判、黑箱作業，侯友宜說得算，什麼事都這樣，這樣會導致民怨，政府也會被推翻。