顏清標及鄭銘坤還單獨帶盧秀燕到內殿參拜媽祖，祈求如願、心想事成。(陳世宗攝)

顏清標說「你們應該快去追市長啊！跟著我做什麼？」(陳世宗攝)

九合一選戰進入最後衝刺！角逐連任的台中市長盧秀燕，今天晚上到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等人全程陪同；司儀大聲唸著「祈求媽媽市長繼續連任、高票當選、大勝利。」顏清標特帶盧秀燕到內殿近距離向媽祖參拜，祈求如願、心想事成！

台中市長盧秀燕今天晚上，在鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤與立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒及勞工局長張大春、運動局長李昱叡、經發局張峯源等人陪同下，到大甲鎮瀾宮媽祖上香參拜。

司儀特大聲唸著：「祈求天上聖母大甲媽加持保佑，11月26日九合一選舉，現任台中市長盧秀燕、守護台中我堅持，市長媽媽參選台中市長連任，高票當選、連任成功」。顏清標及鄭銘坤還單獨帶盧秀燕到內殿參拜媽祖，祈求如願、心想事成。

顏清標全程陪同卻不發一語。盧秀燕要離開前，媒體問顏清標是否支持盧秀燕？顏清標並未正面回應，只說「你們應該快去追市長啊！跟著我做什麼？」