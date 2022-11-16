九合一選舉倒數10天，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今（16）日就表示，「放下提名的風風雨雨，同時我也呼籲所有討厭民進黨的夥伴，我們之間的勝負已經結束，接下來，是我們與民進黨之間的勝負」，鍾東錦更向民眾喊話「一起打贏苗栗這一仗」。

鍾東錦直指，「如果我們不能團結，那11月26日之後，我們就得揮手跟彼此說再見，跟真相說再見，跟所有滿腹的理想與願景，一一道別」。鍾東錦強調，「民進黨會剷除所有阻擋它擁護霸權的政敵，以抹黑、以司法、以政治迫害，以各式樣的多數暴力，剷除異己」。

鍾東錦最後重申，「我不是一個偉大的人，更不是一個完美的人，但在2022的今天，我鍾東錦，會是那個攜手所有在野陣營，能夠打贏民進黨的人」，鍾東錦提到，「如果我腰彎的不夠低，請給我再一次鞠躬的機會；如果暫時你還不能放下成見，也請為了苗栗再給我一點時間，我會信守承諾，用人唯才，此後縣府不再有藍白綠之分，只有閩客原新族群融合，派系會成為歷史，苗栗，會成為偉大且輝煌的城市。一起打贏苗栗這一仗」。