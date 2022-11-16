台南市長候選人第一場電視政見發表會，黃偉哲於抽籤後抵達會場。（洪榮志攝）

台南市長候選人第一場電視政見發表會今晚舉行，國民黨謝龍介鎖定學甲槍擊案及社福政策等議題，與尋求連任的民進黨黃偉哲火爆交鋒。謝要求槍擊案限期破案；黃反嗆不該為政治利益否定台南治安。謝提出老人健保免費等社福政策；黃認為要一步一步來。

電視政見發表會抽籤發表號次時，謝龍介抽中第1位發言，第3位吳炳輝、第4位林義豐、第5位許忠信；稍後抵達會場的黃偉哲，由市選委會主委方進呈代為抽中第2位發言。

謝龍介說，面對台南新生兒今年可能跌破9000人、官箴敗壞、治安沉淪的現況，他公開承諾為減輕年輕人負擔，上任後將推動006688租金優惠補貼、國中小營養午餐免費，以及生育獎勵金提高為第一胎3萬、第二胎起5萬元等福利措施，讓台南的年輕人敢生小孩、養得起小孩，因此願意生小孩。

謝龍介強調，為維護長輩尊嚴、落實公平正義，他上任1年之內，保證讓台南65歲以上長者不用再繳健保費，由市府編列預算全額補助。

針對學甲槍擊案，謝龍介指出，7天前台南學甲傳出88聲槍響，被開槍的是黃偉哲的競選總幹事郭再欽公司及市議員謝財旺服務處，但民進黨從中央的行政院長、部長、署長到地方市長，居然沒有人要求限期破案，至今歹徒仍逍遙法外，台南市民天天擔心這枝衝鋒槍還會再出現。

「改變的時刻到了！」謝龍介強調，市民頭家給民進黨30年機會，卻沒有獲得應有的照顧，請鄉親信任他1次，給他一任4年，不必連任，就能做到8年的建設，只要大家願意改變，台南絕對會更好，也值得更好。

針對學甲槍擊案，黃偉哲反駁說，有人為了政治利益，利用單一的治安事件，全盤否定台南的治安，這樣的候選人不僅否定檢警專業，更玷汙檢警的努力。4年來，台南市共增加110名警力，每年也為基層員警編列6億元以上的超勤加班費與繁重加給，今年更動用第二預備金5000萬元，強化基層員警的警械和裝備。

黃偉哲還細數政績表示，4年來，台南的經濟變得更好，吸引1.8兆投資，失業率6都最低，經濟、就業滿意度6都最高，環保也變得更好，永續環境施政評比全國第一。不僅如此，教育政策滿意度6都第一、防疫政策評比6都第一、觀光業與住宿率是全國第一，也因為有這些優異的成績，市民的城市光榮感也是6都第一。