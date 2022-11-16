新北市中和區景新街今（16日）晚6時許驚傳砍人凶案，4名歹徒闖入某大樓民宅，先控制屋內住戶女友行動，待男子返家開門時，立即圍上前持刀砍殺，男子拚命反抗，疑奪下對方刀械反擊，造成對方1人當場肚破腸流，其他3人見狀立即逃離現場。
轄區中和警分局獲報派員趕抵，已將住戶及傷者送醫急救，住戶輕傷無生命危險，另名傷者已緊急進行手術，目前暫無立即生命危險，警方現正積極追緝逃逸嫌犯。據了解，行凶歹徒與該住戶熟識，雙方為何引爆喋血衝突警方已在調查。
新北市中和區景新街今（16日）晚6時許驚傳砍人凶案，4名歹徒闖入某大樓民宅，先控制屋內住戶女友行動，待男子返家開門時，立即圍上前持刀砍殺，男子拚命反抗，疑奪下對方刀械反擊，造成對方1人當場肚破腸流，其他3人見狀立即逃離現場。
轄區中和警分局獲報派員趕抵，已將住戶及傷者送醫急救，住戶輕傷無生命危險，另名傷者已緊急進行手術，目前暫無立即生命危險，警方現正積極追緝逃逸嫌犯。據了解，行凶歹徒與該住戶熟識，雙方為何引爆喋血衝突警方已在調查。
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