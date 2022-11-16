本屆卡達主辦世足賽，引起諸多反彈的原因之一是當地基於伊斯蘭文化而禁止飲酒。對於部分球迷來說，光看比賽而不能「喝一杯」未免掃興。其實卡達仍允許外地人買酒喝，一位美國球迷鮑爾（Ed Ball）製作了「卡達飲酒地圖」獲得廣大迴響，這本是他做來自用，結果朋友分享出去至今已獲得32萬人瀏覽。

根據卡達法令，公共場所飲酒屬於違法行為，同時他們也受到外地球迷的壓力。例如巴西世足賽也曾試圖在球場內禁酒，最後沒有成功。卡達政府舉辦世界盃被認為是要提升國家形象，不至於讓大家喝不到酒，具體的做法是設立飲酒專區，授予飯店許可執照。

美媒《紐約時報》報導，卡達王室要求把體育場外的啤酒攤位移到比較不顯眼的地方，因為當地人擔心附近有球迷會醉酒鬧事。除了杜哈的高檔飯店Mulberry Tavern裡面販售超過100種酒精飲料，鮑爾另外找出將近200家有販售酒類飲品的餐館，屆時估計會有100萬外地球迷進入卡達。

然而真的想要買酒也不便宜，卡達政府徵收高達100%酒類進口稅（被戲稱為罪惡稅），導致他們擁有全世界最昂貴的啤酒。根據World Beer Index的資料，卡達一罐330毫升啤酒要價11.26美元（新台幣350元）。平時最能喝的「啤酒佬」是德國人，每人每年平均喝掉1908美元（新台幣5.9萬）。著名啤酒品牌「百威」是世足官方贊助商，卡達也有義務幫忙宣傳，但他們不會直接廣告酒精飲料。卡達世足的籌辦會長Nasser Al Khater說：「酒精不是我們文化的一部分。」

※中時新聞網提醒您：飲酒過量有礙健康！