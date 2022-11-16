中欣開發公司與聯鋼營造公司合資的中欣開發建設公司16日，假燕巢區西燕公園前舉行「燕北住宅建案」開工動土典禮。

典禮由中欣開發建設董事長呂少墉主持，並邀請中鋼公司董事長翁朝棟、中鋼結構董事長陳火坤、聯鋼營造董事長張修齊及中欣開發董事長曾晞儒等集團關係企業主管一同祝禱，祈求興建工程順利圓滿，建案完工後銷售業績長紅。

中欣開發建設「燕北住宅建案」位於高雄市燕巢區陸軍工兵訓練中心旁，臨近20米中西路，周邊環境清幽寧靜，生活機能條件佳，不僅鄰近義大醫（學）院、中鋼結構公司、聯鋼營造公司，亦是機械加工與螺絲工廠聚落所在地，未來將受惠於就業人口進駐的紅利加值，可成為當地安居樂業的新選擇。

「燕北住宅建案」基地面積1,142坪，中欣開發建設將興建4戶透天住宅及2棟地上10層、地下2層之集合式住宅大樓。此外，集合住宅大樓將採用無店面及純住宅的設計方式，戶數共計98戶，每戶坪數約37~51坪，公共設施包含大廳、服務管理、健身房、多功能室、環區步道等，頂樓間更巧妙利用高遮蔽安心通道，互相連結成無邊際天空庭院。

「燕北住宅建案」是由中欣開發建設與建築界享有盛名的元根建築工房聯手合作，秉持著貼近自然、環境友善及循環經濟之理念，進行建築工法與所需材料規劃。舉例來說，住宅外觀部分將減少過度裝修，以塗料取代傳統貼磚，尋求與周圍環境更緊密的融合，建築設計另也注重自然通風與採光，使得建築全生命週期皆能實踐節能減碳。此外，中欣開發建設更希望將「燕北住宅建案」打造成健康、綠色、舒適、便利之全齡化社區，未來可成為鄰近地區住宅產品之典範。

中欣開發建設「燕北住宅建案」將委由集團關係企業聯鋼營造公司興建，預計於114年年底完工，也將秉持留才及照顧員工之理念，完工後將由參與共同投資之集團公司員工優先承購。