統一證券（2855）獲頒「TCSA台灣企業永續獎」雙項大獎，除榮獲企業永續報告類-金融及保險業-金獎肯定，今年永續綜合績效獎成績更上一層樓，獲得台灣百大永續典範企業獎榮耀，為唯一榮獲此殊榮之證券商。

統一證券已連續12年出版永續報告書，除遵循GRI準則編制報告書，本年度更加強依據SASB「永續會計準則委員會」準則，為投資人完整揭露在ESG各項領域之永續作為，除與既有之利害關係人溝通議合，更加強揭露投資人關注的資訊消息，在永續報告績優之金融業藍海中，脫穎而出連續3年榮獲企業永續報告類-金融及保險業-金獎肯定。

除了創造經濟價值，追求企業成長外，統一證券深耕ESG各構面的議題，秉持著「You care, We act!（你關心，我們行動！）」的企業社會責任執行理念，透過與利害關係人不斷的溝通，以「CORE」為永續發展策略及願景，落實於「貼心服務」（Comfortableness）、「職涯發展」（Opportunity）、「社會責任」（Responsibility）、「幸福共榮」（Equality）等面向，發揮企業永續發展之價值，本年度為證券業唯一榮獲TCSA《台灣百大永續典範企業獎》，永續績效深獲肯定。

統一證券身處金融業重要投資人的角色，將盡力協助建構永續金融生態。並遵循主管機關永續發展轉型執行策略，分別於健全永續發展治理架構、提升永續資訊揭露內涵、發揮證券商中介功能協助企業永續發展等區塊提升轉型，善盡機構投資人盡職治理功能，加強資訊安全防護，善盡證券商普惠金融的服務，期許將永續經營的DNA融入公司的核心業務，為金融市場推動永續盡一份力。