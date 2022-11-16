九合一大選倒數10天，初估桃園市選舉人數，市長選舉182萬5416人，市議員（含區域、平原、山原）181萬9054人，都較4年前增加逾9萬人，其中桃園區36萬餘人、中壢區33萬餘人，兩大票倉占了全桃園選票逾3成8，確切數據周五將正式公布。

桃園市人口逾227萬人，但選舉人數有年齡與設籍限制，截至上周，全桃園市長選舉人數，男性89萬1131人、女性93萬4285人，總數為182萬5416人，較4年前173萬2591人，增加9萬2825人。

市議員（含區域、平原、山原）選舉則有181萬9054人，較4年前增加9萬2219人。桃園區35萬9490人、中壢區33萬0564人、大溪區7萬2172人、楊梅區13萬7982人、蘆竹區12萬6556人、大園區6萬7052人、龜山區13萬2803人、八德區16萬2107人、龍潭區9萬8170人、平鎮區17萬6744人、新屋區4萬0331人、觀音區5萬6547人、平原3萬1168人、山原2萬4131人。

另外桃園市13個行政區中，唯一山地原住民區復興區是泰雅族原鄉，不若其他12區區長是官派，復興區長維持民選，選舉人數有1萬64人。今年也有1項修憲公投「18歲公民權」，桃園市選舉人數則有183萬4088人。

桃園市長選舉8年前投票率62.81％，4年前因公投綁大選，遇到投票大塞車，甚至邊開票邊投票亂象，投票率降到60.63％，今年選情相對偏冷，且516里有190里同額競選，比例達3成7，預估投票率仍維持6成上下，目前選舉公報將陸續發送到各住戶信箱。