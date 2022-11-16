2022年「台灣企業永續獎」（TCSA），東海大學在全台47所大學中脫穎而出，一舉榮獲台灣永續典範大學獎第一名、永續報告白金獎，及社會共融領袖獎等三項大獎。

第15屆「台灣企業永續獎」頒獎典禮，16日在台北圓山大飯店舉行，包括獎項總召集人簡又新、立法院長游錫堃、國民健康署長吳昭軍、東海大學副校長兼永續長張嘉修、副校長劉正、研發長林惠真、圖書館館長兼電算中心主任楊朝棟、永續發展辦公室主任陳鶴文，及校務研究辦公室執行長許書銘等人，皆共同出席。 「台灣永續典範大學獎」，針對大學治理、社會、環境及夥伴關係進行綜合績效評比，今年共有47所大學參獎。東海大學是國內唯一連續 3年獲永續典範大學獎、永續報告書獎，及永續單項績效獎肯定的學校，今年更榮膺永續典範大學獎第一名，再次樹立大學永續治理新標竿。

擔任獎項總召集人簡又新指出，今年全台近三分之一的大學參加，對於東海大學透過創新且整合性的學術力量，投入社區關懷與知識移轉，並與SDGs連結促進社會永續的各項具體作為與成效，深表讚許。

東海大學副校長兼永續長張嘉修表示，今年3月在校長張國恩帶領下，成立永續發展辦公室，結合勞作教育，推動五大永續並實踐SDGs，設置4.3公頃的智慧淨零示範園區，與家樂福合作推動永續農業及培育永續畜牧人才，以打造綠色大學與跨領域永續人才培育基地為目標，攜手企業落實SDGs的互利共好思維。

東海以「孕育綠領人才校園」、「扮演具影響力的公民」及「協助產業永續轉型」，作為永續推動目標，近兩年在台灣永續行動獎總計獲得7金3銀2銅的亮眼成績。評審認為，從永續願景與策略、學校治理到社會共融、環境永續和經濟發展，東海都有積極創新作為，故獲頒「大學永續報告白金獎」。

在「社會共融領袖獎」中，東海以「啟動數位的力量-逆轉偏鄉孩子的學習夢」方案獲獎。由電算中心、師培中心整合校內跨系所2,210位大學生，運用網路跨越城鄉空間，透過數位學伴計畫輔導中部偏遠地區達1,057位的學童。

東海指出，永續典範大學，是榮耀，更是責任，未來該校將持續培育具永續未來思維與解決問題能力和行動力的人才，藉以善盡永續典範大學的使命與責任。