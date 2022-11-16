中欣開發與聯鋼營造合資的中欣開發建設今（16）日在高雄市燕巢區西燕公園前舉行「燕北住宅建案」開工動土典禮。（柯宗緯翻攝）

中欣開發與聯鋼營造合資的中欣開發建設今（16）日在高雄市燕巢區西燕公園前舉行「燕北住宅建案」開工動土典禮，將採用無店面及純住宅的設計方式，推出98戶，預計2025年底完工，而參與共同投資的集團公司員工可享優先承購。

今天中欣開發建設董事長呂少墉主持，並邀請中鋼公司董事長翁朝棟、中鋼結構公司董事長陳火坤、聯鋼營造公司董事長張修齊及中欣開發公司董事長曾晞儒等集團關係企業主管一同祝禱，祈求興建工程順利圓滿，建案完工後銷售業績長紅。

中欣開發建設指出，「燕北住宅建案」位於燕巢區陸軍工兵訓練中心旁，臨近20米中西路，周邊環境清幽寧靜，生活機能條件佳，不僅鄰近義大醫（學）院、中鋼結構公司、聯鋼營造公司，也是機械加工與螺絲工廠聚落所在地，未來將受惠於就業人口進駐的紅利加值，可成為當地安居樂業的新選擇。

該基地面積1142坪，中欣開發建設將興建4戶透天住宅及2棟地上10層、地下2層的集合式住宅大樓，將採用無店面及純住宅的設計方式，戶數共計98戶，每戶坪數約37～51坪，公共設施包含大廳、服務管理、健身房、多功能室、環區步道等，頂樓間更巧妙利用高遮蔽安心通道，互相連結成無邊際天空庭院。

中欣開發建設「燕北住宅建案」將委由中鋼集團關係企業聯鋼營造公司興建，預計於2025年年底完工，也將秉持留才及照顧員工的理念，完工後將由參與共同投資的集團公司員工優先承購。