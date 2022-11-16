烏克蘭遭受俄羅斯的持續轟炸，已造成全面斷電危機，將面臨最困難的冬天，西方各國正在想辦法援助。美國力邀烏克蘭加入小型核能(SMR)的合作計畫，採用分散式小型核電廠，多餘的電力還能用於肥料與其他清潔能源的生產。不過，這是個較長遠的計畫，不可能直接用在這個冬天。

世界核能新聞(WNN)報導，全球氣候峰會COP27期間，美國前副總統，同時也是美國特使團團長凱瑞(John Kerry)表示，正與烏克蘭建立小型核能的合作工程，在烏克蘭使用小型模組化反應器 (SMR)，並利用創新的電解技術，生產下一代清潔能源所需的氫氣，和肥料製作所需的氨氣。凱瑞表示，這個合作案歡迎其他工業國家參與，包括日本和韓國公司。

目前各個核能研究單位都在推進小型模組化核反應器的研究，目前已具體到包括法令、燃料規格、安全系數、施工流程的階段，大約2~3年內就會開始建造。

美國的合作夥伴包括阿岡國家實驗室(Argonne National Laboratory,)、克拉克種子(Clark Seed)、燃料電池能源(FuelCell Energy)、小核規模動力(NuScale Power)和 星火能源(Starfire Energy)。在烏克蘭方面，參與計畫的包括烏克蘭國營電力(Energoatom)、國家安全與國防委員會，以及烏克蘭核能與輻射安全科技局。

此外，韓國的斗山能源(Doosan Energy)、三星物產(Samsung C&T)、以及日本的石川島播磨重工業(IHI Corporation)和日揮公司(JGC Corporation)也都將參與。

美國國務院表示，目前，要先為烏克蘭建造一座SMR示範技術電廠，以及與之配套的生產和氫氣和氨氣的工業設備。聲明說：「該項目的目的是支持烏克蘭的能源安全，以及清潔能源為目標，除了電力供應以外，還將通過清潔製氫技術，將原本難以減排的其他耗能部門達成脫碳工作，並以清潔的氨生產肥料，改善長期的糧食安全。烏克蘭在未來，就會成為具新清潔能源的領導者地位。」

烏克蘭能源部長赫爾曼•加盧申科(Herman Galushchenko)在一份聲明中說：「即使在戰爭期間，我們也不會停止烏克蘭的新能源的未來願想，因為我們深知無碳能源是世界科技發展的主要焦點之一。在我們獲勝後，建設烏克蘭的新能源系統，並將加快我們的綠色轉型，在此非常感謝國際盟友的協助。」

烏克蘭國營電力與 小核規模在今年 9 月簽署了一份諒解備忘錄，以出售該公司的SMR技術。

凱瑞也在COP27上發表一項名為「鳳凰計劃」的歐洲能源轉型方案，以加速歐洲的燃煤電廠，過渡為SMR電廠，這對於目前正處在能源短缺的歐洲也相當重要；凱瑞說，SMR核電廠可以供應更長期的工作機會，也能推動新產業的開發。