中國國家主席習近平下午在印尼峇里島，會見聯合國秘書長古特雷斯。

習近平指出，當前全球發展進程面臨前所未有的挑戰，發展中國家特別是脆弱國家受到嚴重衝擊，要將發展置於國際議程中心位置，培育全球發展新動能，推動實現更強勁、綠色及健康的全球發展，讓發展成果更多更公平惠及每一個國家及每一個人。各國應該說到做到，多曬成績單，而不是喊口號。中方將繼續堅持真正的多邊主義及支持聯合國的工作。