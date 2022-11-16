桃園市長鄭文燦16日頒授桃園市榮譽市民證，給美國姊妹城市德州達拉斯郡法官克萊詹金斯、加州聖貝納迪諾主席海格曼與副主席羅道恩、以及加州阿拉米達郡第1區郡監督大衛豪伯特，期望台美友誼日久彌新，台美交流更上一層樓。

鄭文燦說，3位美國姊妹城市首長來台參加「2022台美教育倡議」，周一透過會談共商發展機場經濟學，也交換城市治理經驗，希望有卓越政治領導能力的首長們，未來可以持續協助桃園，強化雙邊的城市交流。

鄭文燦也一一介紹3位首長，德州達拉斯郡法官詹金斯，擁有醫療及公衛專業，並擔任「德州北區聯合健保會」主席，訪問期間與星宇航空深度交流，期待日後能進一步促成達拉斯郡與桃園之間的直航班機。

鄭文燦說，加州聖貝納迪諾郡主席海格曼擁有豐富的行政及立法經驗，近年更促成郡內安大略國際機場與桃園國際機場的直航班機。副主席羅道恩則是非常優秀的女性政治家，積極推動犯罪防治工作，也致力於保護鄉村社區，免受公用事業開發影響，同時努力改善郡內的基礎建設，並加強公共安全設施。

鄭文燦說，感謝美國姊妹市首長們努力推動城市外交，更希望讓他們知道，桃園以他們為榮，期盼他們也以身為桃園榮譽市民為榮，一起促進台美城市外交更多的里程碑，讓世界看見桃園、看見台灣。

祕書處長顏子傑說，姊妹市外賓除參加「2022國際城市首長對談」及「台美教育倡議論壇」外，也分別針對各姊妹市不同交流需求，安排豐富的市政參訪行程，包括拜會國籍航空總部、參訪社會住宅、高中學校訪視及文化活動，讓外賓更加認識桃園，愛上台灣。