經濟部國際貿易局委託商業發展研究院於舉辦「2022新南向出口實戰論壇」，邀請多位國內外產業菁英解析新南向國家產業趨勢及分享拓銷經驗，特別是運用數位行銷科技加速拓展海外市場作法，菲律賓臺北貿易暨投資中心、馬來西亞友誼及貿易中心、印度台北協會等駐臺單位代表也共襄盛舉，與現場逾180位業者共同參與論壇活動。

貿易局表示，為進一步與新南向國家之產業深入合作，透過市場商機議題研析，掌握當地產業發展政策與趨勢，整合國內業者籌組產業聯盟，針對新南向買主需求，以數位科技呈現我業者之解決方案，並安排媒合洽談，促成我業者順利進入市場。

現場5位我國業者現身說法，分享市場趨勢及親身拓銷經驗。如越南智慧家庭系統整合商，進口我國客製化智慧家庭系統平台(智慧門鎖、偵煙系統等)，克服跨品牌跨產品系統相容性問題，使我商成功進入越南智慧家庭市場。

食品加工機械公會代表分享印尼市場案例，我國加工機械具高度客製化能力及良好售後服務特色，為印尼買主提出解決方案，滿足印尼魔芋業者從乾燥、粉碎、萃取到加工各項環節需求，營養不流失；另有資安業者解析我國產業優勢及東南亞網路市場商機，建議業者應儘早布局；企管顧問專家則表示，為因應新南向市場挑戰，業者應掌握數據、通路與人工智慧技術等能力，進而強化經營方式並提升出口能力。

新南向國家人口總數超過25億，擁有龐大勞動力及年輕消費族群，經濟處於高成長期，隨著美中貿易衝突及疫情以來全球供應鏈調整，國際大廠紛紛將生產基地從中國大陸轉移至東南亞，更加提高該市場重要性。今年截至10月底止，我國對新南向國家出口總金額829億美元，較去年同期成長23.2％。