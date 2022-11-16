九合一選戰進入倒數階段，總統、民進黨主席蔡英文近日輔選台北市長候選人陳時中，又開始主打防疫成績牌。媒體人朱凱翔在《頭條開講》節目中指出，約今年5、6月時，想選台北的新北市長候選人林佳龍就曾提醒，說陳時中的仇恨值已經太高了，黨內也很多人知道陳時中的的仇恨值已經飆高到超過光環了，但蔡英文身邊英系人馬恐怕沒有告訴她真實資訊，讓她當局者迷，才會講一些民眾聽不進去、平行時空的話。

朱凱翔指出，蔡英文現在為何又回頭去講陳時中防疫的成績？這個問題其實不用我們來回答，你去問林佳龍嘛，今年5、6月的時候，疫情已經爆發了，陳時中在要不要選的過程當中，是誰一直在質疑防疫成績？其實是林佳龍，是林佳龍在講說，陳時中的仇恨值已經太高了，因為防疫其實很多人是不滿的，包括疫苗、快篩，民進黨自己都有這樣的聲音，後來是什麼結果？

「是英系強力地把所有反對的聲音壓下去之後，硬推了陳時中。」朱凱翔提到，還讓林佳龍這麼難堪的，什麼台北的12堂課，上了6堂之後被改去新北(選)了，後來就無疾而終，「剩下消失的神祕的6堂課到底是什麼？我到現在還蠻好奇的。」

朱凱翔強調，是蔡英文這樣子搞的，是蔡英文身旁的英系人馬強把陳時中推出來的，他們滿心覺得，即便那時候很多人期期以為不可，知道陳時中的防疫光環已經不復存在，他的仇恨值已經飆高到超過光環了，但英系不這樣覺得。

朱認為，所以這段時間對蔡英文來說，她可能不知道是不是有點創傷症候群，所以她這邊(記憶)過程是空白的：「陳時中何至於此啊？他不是那個支持度9成的防疫指揮官嗎？他的選情怎麼會到現在糜爛至此？看起來不可為呢？」所以她可能不由自主，人老了之後，總會記得一些自己比較想記得的事，所以她就把這件事情再拿出來講。

「就是一個已經當局者迷了嘛，妳看不清楚了嘛！」朱凱翔表示，身邊的人恐怕也沒有告訴她一些很真實的資訊，在當初要力推陳時中的時候、護航林智堅的時候，是不是都沒有得到正確的資訊呢？所以到現在還講一些民眾聽不進去、平行時空的話。