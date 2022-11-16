【又嘉氣象報報】北部東半部留意短暫雨 明起水氣減天氣轉穩定

因對流雲系發展旺盛，氣象局今（16）日針對基隆、新北、宜蘭等地發布大雨特報，不過明日水氣漸少，全台將迎接連續3日的好天氣。氣象局指出，明日桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南氣溫上看31度，預估下周一（11/21）變天，北部、東半部、中南部山區降雨增加，各地氣溫下探20度。

氣象主播戴立綱指出，影響台灣天氣的華南雲帶將在今晚逐漸遠離，水氣減少，未來3天各地都有陽光露面，不過明西半部仍要特別留意起霧的情況，到了下周日（11/20）晚起，北台灣會再度轉為濕涼的天氣。

氣象局資料顯示，明（17）日僅桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，但降雨量和降雨時間都會比今日更少，新竹以南的地區普遍多雲到晴；明日氣溫方面，各地早晚低溫為20至22度，感受偏涼，北部及東半部白天高溫約27、28度，新竹以南約30至31度，感受溫暖偏熱，中南部日夜溫差較大。

明（17）日天氣逐漸轉好，僅迎風面桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局指出，未來三天氣溫逐漸回暖，新竹以南高溫上看31度。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局預報員曾昭誠指出，明起天氣逐漸穩定，預估將維持到周六（11/19），下周日（11/20）雖東北季風增強，但冷空氣影響不大，大台北、東半部降雨略增，溫度也稍微下降。

值得注意的是，下周一（11/21）除了有東北季風，菲律賓至南海一帶還有南方雲系北移通過台灣，將帶來較多水氣，北部、東半部、中南部山區皆有短暫雨，各地低溫稍降，來到20、21度左右，但氣象局強調，較確切的雨量和氣溫，仍需持續觀察。