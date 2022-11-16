九合一選戰進入倒數10天，拚連任的民進黨高雄市長陳其邁發表競選影片，回顧上任2年以來，各項市政行程紀錄。陳其邁表示，拚回失落的2年，是他的責任，也是他的承諾。高雄不是好命仔，但是他用生命在打拚，他看到的不只是現在，而是共同的未來。

陳其邁今(16日)在臉書粉專發文表示，選戰倒數10天，他有些話想說，他每天都提醒自己，拚回失落的2年，是他的責任，也是他的承諾。城市、山裡、海邊，照顧好每一位市民，也是他的初衷。

陳其邁強調，世界產業結構快速變化，一定要抓住高雄轉型最重要的機會。在疫情中，他們的責任，是要讓長輩們放心。「高雄」有他們在顧著、有他們在守著。他堅信，無論有沒有支持過他，都是他要服務的市民。

陳其邁表示，高雄不是好命仔，但是他用生命在打拚，因為他看的不只是現在，他看到的是共同的未來。11月26日再拚④年，高雄起飛④陳其邁。