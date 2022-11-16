搶攻農曆新年圍爐與家宴商機，圓山大飯店由榮獲亞太十大名廚金獎的國宴主廚親自監製，推出限量年菜「包羅萬象盆菜」、「東海遊龍霸王鍋」、「花膠鮑魚佛跳牆」、「禪圓佛跳牆」，強調嚴選食材及圓山特製無化學添加之調味品，保證無防腐劑、無味素、無色素、無香料，是長時間精心熬煮換得的國宴級美食，也是最健康的珍饌佳餚。

圓山飯店每道年菜再加碼贈送價值2,100元的大禮包，包括用來烹調年菜的健康「圓山御廚調味珍鮮」大禮包，以及象徵和平、幸運、吉祥與富貴「圓」滿的多功能、時尚「Grand Bunny圓兔包」保冷袋。年菜單品售價2,288元起。即日起至11月30日止預訂任一道年菜，即享早鳥價9折優惠、免費宅配送到家。

廣式必備「包羅萬象盆菜澎湃鍋」，售價8,888元、6人份，含鍋具，此道料理除榮獲2022亞太十大名菜金獎，今年更在年代電視台美食節目《美味SO MUCH》舉辦的《2023外帶年菜召集令》中，於近三十道湯鍋類中脫穎而出，獲得「極品佳賞」，實屬「年菜之王」。

「包羅萬象盆菜澎湃鍋」採五花肉、鵝掌、鮑魚、花膠、黑玉刺參、瑤柱、海大蝦、文昌雞、燒鴨、蠔干等豐富食材一層疊一層地由上至下擺放，每一道菜都意喻吉祥富貴，象徵闔家團圓、興旺繁榮。料理方式既保留傳統廣式圍村風格，同時注入金龍餐廳香港籍主廚許耀光創意巧思，保留原食材鮮甜，海陸雙拼，澎湃無限。

圓苑餐廳主廚戴立承癸卯年獨家鉅獻私房年菜「東海遊龍霸王鍋Seafood Pot 師父鍋」，售價6,888元、6至8人份，不含鍋具，喝了有「師父（seafood）」加持，活力充實，更象徵八方招財、富甲天下。戴主廚以當季新鮮蔬果做為湯頭，結合大海中的鐵甲武士-特選上等龍蝦、沙公蟹及鮑魚等珍貴食材入鍋，經三小時的慢燉細熬，熬出海鮮食材的鮮甜，起鍋前靈魂料包胡椒香菜提味點綴，層次更顯豐富。少添加調味料，健康又美味。

宴會廳李湘華主廚榮獲2020亞太區十大名廚，深度鑽研細膩華美的宮廷料理，推出「翻牆」才吃得到經典台式功夫年菜「花膠鮑魚佛跳牆（VPN Pot 翻牆鍋）」，售價3,888元、可供4至6人食用、不含鍋具。「花膠鮑魚佛跳牆」多次獲得烹飪比賽金獎，整盅佛跳牆用料講究，選用老母雞、金華火腿、後腿肉細火慢燉八小時，待其化成濃潤的「上湯」湯底，匯集南非活鮑魚、蹄筋、冬菇、瑤柱、曼波魚皮等高檔食材，以及頂級養生花膠等山珍與海味於一鍋的宴席大菜，湯頭濃郁、鮮甜滑順，口味豐富營養卻無負擔。

圓山宴會廳還貼心推出「禪圓佛跳牆」售價2,288元(4-6人份，不含鍋具)，供素食的賓客選擇。湯頭清爽不油膩，食材豐富多元，山東大白菜、紅蘿蔔、白蘿蔔、小芋艿、桂竹筍、花菇、珊瑚菇、蓮子、猴頭菇、羊肚菌、竹笙、松茸、白果、紅棗、黃金蟲草、當歸、枸杞、川貝等養生食材；搭配多重層次口感，厚實口感柔嫩的猴頭菇、脆感的桂竹筍、鬆軟的芋頭栗子、鮮甜可口的白菜。養生美味無負擔，讓葷食者也會愛上的素食佛跳牆。