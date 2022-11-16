台北富邦銀行2022年「小富翁理財營」首場活動16日於北富銀城東分行正式展開，北富銀行銷長吳薏菱現場化身為金融導師，帶領小朋友體驗金融理財教育。今年「小富翁理財營」的最大亮點在於首度推出聽語障兒童專場，為國內兒童理財營隊首創，讓北富銀的理財專家為聽語障小朋友帶來豐富的理財初體驗。

吳薏菱指出，「小富翁理財營」的參與學員主要是國小2-6年級學生，透過基礎金融教育，希望能為學齡孩童建立起正確的理財觀念，讓孩童認識金錢的意義、儲蓄的重要性，思考需要和想要之間的區別，以及量入為出的觀念。透過金融理財素養基本課程，北富銀也帶領孩童尋找「綠」寶石，學習綠色消費的要領，讓孩子們瞭解永續發展的理念。另外，課程還設計備受孩童歡迎的小小行員體驗活動，讓學員扮演迎賓接待、行員以及客戶等不同角色，實際演練銀行最基礎的存款、提款、兌換外幣等各式交易，從中理解銀行的運作方式。

為了提供無差別的金融服務環境，北富銀積極落實全方位的金融友善體驗，持續針對各個障別不同的需求，設計貼心適切的服務模式，其中便包括了針對聽語障人士全面導入線下和線上手語翻譯服務。在今年的「小富翁理財營」活動規劃中，很自然的納入聽語障兒童的參與，於北、中、南共舉辦四場聽語障兒童專場，透過現場手語老師的直譯、提供講師透明口罩方便學童讀唇語等措施，讓聽語障孩童及早接觸金融理財教育，為這場金融教育活動賦予了更大的意義。

2022年「小富翁理財營」基於防疫考量，仍比照去年以小規模的形式進行，每場以10-15人的規模，一共舉辦30場全台走透透的免費課程和體驗活動，持續推廣金融理財及永續素養教育，開放報名當天短短數小時內正取名額便已迅速額滿，顯示「小富翁理財營」活動的高人氣。北富銀也開放小富翁家長們免費預約金融專家，針對投資、購屋、退休規劃、子女教育金、各類財產信託等議題，提供家長一對一的理財諮詢服務。

除了以豐富的課程來提升小小富翁的金融理財素養之外，北富銀也特別推出「小富翁理財超值餐」的優惠方案，即日起至2023年1月31日止，針對未滿20歲的小富翁客戶提供三大專屬優惠。其中超值餐1「參與活動抽好禮」，在活動期間內完成活動登錄及指定任務二選一，包括新開立小富翁帳戶及綁定e家付，或是新增任一人身保險商品並成功完成扣款，即可抽樂高與超商200元購物金等好禮；超值餐2「美元定存超優利」，提供活動期間三個月期美元定存享牌告利率加0.88％之優惠；超值餐3「精選基金享優惠」，則提供活動期間內定期（不）定額申購每月優質基金，限時享優惠手續費線上3折、臨櫃5折之優惠。

吳薏菱表示，經過多年的悉心經營，北富銀「小富翁理財營」已是國內金融業最具代表性的金融教育活動。「小富翁理財營」課程規劃在理財知識主軸之外，更持續呼應全球對ESG的重視，將聯合國永續發展目標(SDGs)融入小富翁理財課程中，協助孩子建立永續消費及循環經濟的永續素養，發揮正向影響力，並針對聽語障學童提供手語專場的設計，希望促進金融教育的普及，落實SDG 4優質教育、SDG 10消除不平等的目標，實現普惠金融願景。