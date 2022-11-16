自營商密集度最高的台中市豐原區，中小型企業家數估計逼近1.3萬家，惟豐原至今卻沒有端得上檯面的豪宅產品，在地富商不是跨區到七期買豪宅、就是購地自建別墅。深耕豐原多年的富宇建設，鎖定區域隱形富商、后科新貴，以七期豪宅規格、推出豐原史上單一最大預售案「大宅豐鼎」，Q4進場果然擄獲隱形富商的心，成交單價已站上5字頭，且自營商囊括已購客的9成之多！

曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，近幾年在豐原區陸續推出「晴美」、「豐景」、「豐田」、「敦南」等4個完銷案後，進一步整合豐原火車站東核心商圈內的都更土地，取得2,010坪的大面積基地，規劃在地指標建築新案「大宅豐鼎」，打造出「豐原小七期」。

「大宅豐鼎」為樓高28層、地下5層建築，座落於豐原區向陽路173巷、直興街、文化街、愛國街等四面臨路角地，產品規劃3～4房、37～50坪，住家378戶、店面2戶的3棟大樓建築，總銷95億元，落成後將成為豐原地區最高地標建築。

「大宅豐鼎」專案經理尤柏浩表示，總觀七期豪宅聚落，不少上億元豪宅買方，都是由豐原出身，由此可見豐原企業主經濟實力驚人。但這也透露出，豐原在今年以前沒有讓在地富豪動心的建案，在等待近一世紀，今年「大宅豐鼎」挾著七期豪宅DNA，達到「地段好、基地大、產品優」等豪宅標準，強勢問鼎豐原第一名宅寶座。

尤柏浩強調，在豐原蛋黃區很難整合出這樣大面積的基地，富宇是把七期豪宅規格搬來「大宅豐鼎」，該案在建築設計、公設、結構、工法等面向，絕對是豐原最上選。

尤柏浩進一步說明，由豐原主幹道圓環東、西、南、北路形成的環狀交通系統，為劃分豐原房市的依據，環內被視為核心精華區，環內包含豐原火車站、廟東夜市、第一市場、陽明大樓（原台中縣府），商業機能相當發達，而「大宅豐鼎」步行5分鐘即可到豐原火車站，同時坐擁便利機能及清幽環境。

隨著國道四號豐潭段即將通車，豐原進出台中市區的便利性大增。此外，鄰近豐原的后科園區擴廠、豐洲工業區傳產升級，以及豐原客運轉運中心、國民運動中心的設置，推動豐原公共建設進入實際期，讓豐原在地人、中科后里園區新貴更願意在豐原置產購屋。

為了讓更多客戶了解「大宅豐鼎」的內容，富宇選在豐原的圓環北路與豐勢路口，砸重金打造接待會館「富宇超越館」，透過內部空間設計，展現「大宅豐鼎」最精萃、最有質感的設計思維。

「大宅豐鼎」代銷業者、萬群地產總經理謝坤成強調，富宇建設從營造起家，跨足到不動產建設領域，至今已有25年，而「大宅豐鼎」不僅是富宇25年的超越之作，也為豐原房市立下無與倫比的里程碑。

根據市場調查，豐原區近一年來推案大爆發，指標新案除了總銷95億元的「大宅豐鼎」之外，線上還有國聚建設「仁洲街」大樓案，總銷約45億元、慶山建設「明義街」大樓案，總銷約60億元。