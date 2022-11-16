王品集團今（16日）滿29歲，邁向「三十而立」的里程碑，並持續拓展品牌版圖，12月將開新品牌「阪前 和牛鐵板燒」之外，王品集團董事長陳正輝更霸氣宣布，全面啟動同仁薪資、獎金、福利調升計畫，12月恢復舉辦9000人的集團尾牙，明年也將重啟國外旅遊，而集團起薪含全勤將於明年元旦起調整為3萬3000元至3萬4400元。

創始品牌「王品牛排」即日起至11月22日為慶祝集團生日，祭出限時感謝回饋，活動期間平日消費2客套餐並出示王品瘋美食App優惠畫面，即款待價值688元的「嫩煎黑松露干貝」1份；賓客也可趁活動品嘗看看近期餐廳推出的全新主餐「澳洲和牛佐海大蝦」與「龍蝦佐鮑魚海鮮拼盤」。

王品集團在台灣餐飲市場立足30年，採用的是多品牌布局策略，王品表示，12月將開全新鐵板燒品牌「阪前」，這也是繼2013年成立「hot 7」後，睽違9年在鐵板燒市場的最新擴張計劃。「阪前」主打日澳頂級和牛七吃，搭配龍蝦、活鮑、干貝等奢華海陸食材齊發，每人1,880元單一價位、單一套餐的模式，也創王品集團先例。

「王品牛排」推出新主餐「澳洲和牛佐海大蝦」及「龍蝦佐鮑魚海鮮拼盤」。（王品集團提供）

陳正輝表示：「除了專注本業、拓展營收外，人才是餐飲業最重要的資源，迎向王品30新篇章，也感謝同仁在疫情間同心協力，宣布全面啟動薪酬、福利調升計畫。包含去年因疫情暫緩的尾牙將在12月舉辦，5場飯店包場尾牙共計9000名同仁參與，搭配下半日的遊樂園行程，讓同仁盡情享受吃美食、看表演、抽大獎、遊樂園一條龍的放鬆之旅。」

陳正輝也率先宣布，隨著國門開放，王品集團2023年將重啟睽違3年的國外員工旅遊。自1995年起舉辦的「王品國外旅遊」，除了2020至2022年因疫情調整為國內旅遊外，累計出國人次近5萬人，足跡遍布歐洲、美加、紐澳等33國。王品表示，今年的國內旅遊共計出發81團、超過3000名員工與家人參加，待明年國外旅遊行程正式公告，預估會有更多員工踴躍參與。

王品集團持續拓展品牌版圖，12月將開新品牌「阪前 和牛鐵板燒」。（王品集團提供）

除了將營運成果回饋員工，王品集團也祭出更具競爭力的薪資招募人才，自2023年元旦起，集團正職員工起薪含全勤調升為3萬3000元起，各品牌可依照區域行情、品牌屬性再向上調整，如「夏慕尼」、「陶板屋」搶先喊出無經驗可、月薪含全勤3萬4400元的薪資條件，盼能吸引更多優秀人才加入。