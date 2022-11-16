張信哲將於明年於台北小巨蛋開唱，十分期待與粉絲見面。（潮水音樂提供）

張信哲將於明年2月25日在台北小巨蛋舉辦「未來式2.0世界巡迴演唱會」。他時隔4年、第3度攻蛋，16日受訪表示，3年前原訂在英國倫敦開唱，當時還接連與多位外國歌手合作新歌，卻碰上疫情導致世界巡演緊急喊卡，粗估損失上千萬人民幣（約逾5000萬元台幣），他苦笑說：「我損失不大，只是做白工。」

他也心疼表示，「主辦方花了很多精神、精力去籌備，場地租金、行程、住宿等，早已都訂好了，應該賠了很多錢，希望明年可以補回來。」並預告明年除了在台灣開唱，將重啟海外演出，包括新加坡、馬來西亞、美國、加拿大等。

他近期原本在大陸舉辦8場巡演，卻因疫情目前僅順利唱完「海口站」、「廣州站」，共吸引超過45000名粉絲朝聖，2場都是在室外體育場舉行，天候成為最大變因，海口站演出時，碰上雙颱夾擊的惡劣天氣，器材延遲3天才順利運到現場，工作人員積極測試所有燈光、音響直到開演前一刻。

他感激團隊的用心，還感性說，「舞者也很可憐，得在雨中跑來跑去，也因為觀眾太熱情，我索性就陪他們一起淋雨。」近日在大陸錄製綜藝節目的他，將在12月中返台籌備小巨蛋演唱會，目前仍在苦惱歌單，全因他正在與主辦拉鋸、討論選歌方向，「他們要我多唱經典老歌，我還是希望有一些新的想法」，還開玩笑說：「試問到底要我唱多少經典老歌，大家才能放過我？」

至於小巨蛋有嘉賓？他坦言，近10幾年來演唱會都沒有請嘉賓，因為光是他的歌一場都唱不夠，希望把握所有時間呈現最佳演出給粉絲。55歲的他，多年維持運動習慣，每天趁空檔會花2小時快走約10公里來鍛鍊體力。張信哲「未來式2.0世界巡迴演唱會」演唱會門票將於19日中午12點於開麗售票啟售。