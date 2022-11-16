台中市某國小陳姓女導師被控將學生視為童工等不當管教事宜，教育局指出，校方16日下午召開教評會，決議依教師法22條將該名教師停聘2個月靜候調查，若屬實將依法嚴辦、絕不寬貸。

陳姓女導師被控未經家長同意帶學生理髮、未依課表授課、霸凌、體罰學生、設立特別座、堅持不開親師座談會，且將學生視為童工，表現好就發放「薪水」；表現不好的就是「奴隸」。

教育局表示，今年9月19日接獲家長投書教育局長信箱，指陳某國小導師教學不力，教育局就家長陳情事項，隨即要求校方立即告誡並輔導該名導師，並於9月28日以公文回覆家長，表示已請學校告誡所屬教師照課表上課、午餐時間應讓學生充分休息。

班親會部分，則要求學校督促老師依規適時召開班親會，暢通親師溝通管道。至於擅自帶學生理髮一事，學校亦告誡老師未取得家長及學生同意之前，不得帶學生理髮。11月5日教育局再次接獲家長陳情，教育局第一時間督促校方展開調查，依法究辦。

校方於11月9日召開校事會議，決議將該名導師調離現職，並向教育局專審會申請調查教學不力。至於不當管教甚至言語霸凌部分，學校當天已召開校園霸凌因應小組會議，決議受理並成立調查小組調查，今日下午召開教評會，決議依教師法22條將該名教師先停聘2個月靜候調查。

教育局指出，為維護學生權益，校方教評會今天開會決議將該名教師停聘2個月；至於教學不力部分，教育局也正積極處理後續專審會調查事宜。教育局強調，將秉持公平公正、勿枉勿縱的原則審慎調查及處理，盡快查明真相，若屬實將依法嚴辦，讓學生在安全環境下安心學習。