「董事長樂團」主唱吉董（中）日前受邀擔任講師，分享創作經驗。（新視紀整合行銷提供）

「董事長樂團」日前受邀參加馬拉松活動。鼓手咪董表示，當初在吉董的遊說才答應首次參加馬拉松賽事，笑說：「自己好像是被騙了，太常被捉弄也已經搞不清真假。」團員們當天都順利完賽，豈料事後卻連日鐵腿，他們笑虧：「吉董真的騙很大。」。

咪董事前積極自主訓練，憶起之前收到廠商提供的跑褲，吉董提醒穿跑褲裡面不要穿內褲，咪董一開始十分驚訝，隨後上網查資料、詢問很多朋友後才相信確實不能穿內褲，不然會燒襠導致皮膚受傷。熱愛運動的吉董，近年維持運動習慣，體態維持良好，自認隨時可以跑半馬，開心說：「希望團員們都可以健健康康，這樣樂團的壽命也會更久，才能唱到80歲。」

董事長樂團近期持續創作新歌，主唱吉董日前與資深唱片企劃陳宏宇擔任「第一屆全球客家流行流行音樂大賽」得獎人音樂下午茶講師，與學員們分享音樂經驗，鼓勵新秀們多多參與演出、經驗累積，除要維持現場演出品質，也要對器材熟悉，才能應對海外各種突發狀況。