「桃園郡米穀統制組合倉庫」活化啟用，打造藝文活動及農業推廣基地。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

「桃園郡米穀統制組合倉庫」活化啟用，打造藝文活動及農業推廣基地。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

「桃園郡米穀統制組合倉庫」活化啟用，打造藝文活動及農業推廣基地。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦也特別頒獎表揚111年台灣稻米達人冠軍賽桃園區得主。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦今日下午前往桃園區米倉劇場，出席「111年度桃園文化倉庫開幕慶祝活動」時表示，桃園區農會旁的「桃園郡米穀統制組合倉庫」興建於日治時期昭和11年（西元1936年），過去作為收購糧囤積處，市府在106年將其登錄為歷史建築，並徵得桃園區農會同意，進行歷史建築活化再利用工程，以總經費約7200萬元，修復3棟倉庫，其中2棟為黑盒子劇場，另外1棟則活化為「永興、西門里市民活動中心」及桃園區農會作為農業推廣的「桃園文化倉庫」，內部販售農特產品、陳列米食文創品及規劃食農體驗活動等。

今日鄭市長為桃園文化倉庫開箱啟用，並於現場體驗製作小松菜蛋捲，希望藉由複合式的活化與運用，讓3棟米穀統制倉庫發展為農業推廣及藝文活動基地。

鄭文燦說，原米穀統制組合倉庫是因應太平洋戰爭，配合《米穀自治管理法》於各地設計公糧倉庫以保存米穀，而「桃園郡米穀統制組合倉庫」亦是當時的公糧倉庫之一，內建有3棟倉庫建築，因應地方氣候，除了有切妻式（雙坡式）屋頂外，壁體採用磚造，其中2棟建築更採用防潮壁，極具建築特色。因此，市府在106年登錄為歷史建築，由市府文化局完成三棟建築物的修復工程，另由市府農業局以444萬7984元就「桃園文化倉庫」做室內裝修，共同活化與再生倉庫基地。對此，鄭市長表示感謝市府農業局、文化局的通力合作，及桃園區農會的支持，成功將米穀統制倉庫轉型再利用。

鄭文燦並提及，近年來市府完成數個歷史建築再利用，打造超過30棟「城市故事館」系列，包括：警察日式宿舍群活化為「桃園77藝文町」；舊桃園警分局轉型為「桃園市新住民文化會館」；桃園車站旁鐵道倉庫亦轉型為「桃園軌道願景館」；舊景福派出所活化為「桃仔園舊城導覽中心」等。此外，針對農會舊倉庫，目前大溪農會倉庫已轉型為六廿四故事館、桃園農會倉庫活化為文化倉庫等，後續市府將陸續發掘、活化農會舊倉庫，透過多元運用，讓民眾可加以親近並瞭解在地歷史文化。

鄭文燦指出，桃園農業品牌小而強，遍及稻米、花卉、瓜果及畜牧，市府也致力推廣米食文化，並持續斬獲佳績，尤其今（111）年台灣稻米達人冠軍賽分為好米組及有機米祖，其中楊梅區農會的葉時帖農友，在全台700多名選手中脫穎而出，榮獲農委會「111年台灣稻米達人冠軍賽好米組」全國冠軍。而今日鄭文燦也特別頒獎表揚111年台灣稻米達人冠軍賽桃園區得主，分別為冠軍江明科、亞軍呂理陽及季軍呂理銀，並期待未來桃園區農會持續推廣米食文化。

農業局長郭承泉表示，桃園郡米穀統制倉庫其一作為桃園文化倉庫，由桃園區農會管理維護，提供田媽媽發展米食產品，辦理相關食農體驗活動，並媒合展售在地農特產品；同時，桃園文化倉庫內部亦展示穀倉建物結構、原穀倉門及竹篾桶，呈現文物歷史意涵，連結在地居民情感，進而保存桃園歷史文化記憶。