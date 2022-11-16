以《白日青春》入圍第59屆金馬獎最佳男主角獎的影帝黃秋生，今（16日）搭機飛往台灣時，在香港機場巧遇林青霞，對方還大方稱讚他：「我是林青霞，我想跟你說，你演戲很好，不打擾了」；而林青霞明（17日）下午與張震出席知名精品的開幕記者會，由黃子佼擔任活動主持人。

黃子佼向本報透露自第50屆金馬獎星光大道採訪林青霞後，就沒有機會再碰面，久違的再與「女神」同台，會緊張嗎？他笑說：「緊張是不會啦，因為她一直以來都很親切，有些前輩巨星都會有某種很大的氣場，但青霞姊在我心中就是很隨和、很NICE，所以不會給我們太大的壓力」。

他透露明天再見到林青霞，希望能有機會完成他期待已久的小心願，「這件事我比較焦慮，就是我想找時間請她幫我簽名，因為我臉書上有一個黑膠唱片的『#追星佼出來』，青霞姊有一個電影原聲帶的黑膠唱片，當時台灣沒有出，所以我是買到韓國版的，不知道明天有沒有空檔請她幫我簽名」，他也貼心表示，「但我不會打擾她太多時間，假設沒有機會，我也沒有關係」。