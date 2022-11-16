女星謝可寅從選秀節目《青春有你2》出道，以限定女團「THE9」進行演藝活動1年多時間，解散後開始個人活動，在歌唱、演戲和綜藝都有好表現，擁有大票粉絲支持；謝可寅最近特地到青藏高原的可可西里自然保護區，撿了一車垃圾掀起討論，她也透過節目表示，這是她「人生中的一個小願望」。

謝可寅在THE9解散後，個人發展也很精采，有出過單曲，還有挑戰戲劇領域，在一些綜藝節目上也很活躍；謝可寅也喜歡透過Vlog「謝的！25」，與紛絲分享她的生活和工作點滴等，最新一集更前進位在青藏高原的可可西里自然保護區，內容意外引起網友討論。

謝可寅到可可西里撿了一車垃圾，她說這是她的人生心願之一。（圖／摘自謝可寅微博）

影片中謝可寅穿得很休閒輕便，一路上她注意到草地上有很多垃圾，決定把車停在路邊，她與朋友拿起黑色大塑膠袋，開始徒手整理路邊，不知不覺裝了好幾袋垃圾，甚至裝滿了一整個後車廂，還無奈地說，「我們也沒有撿得很乾淨，但是盡力了」。

謝可寅這暖心之舉感動許多人，而她也輕描淡寫地說，「完成了人生中的一個小願望」，對她來說一點都不是什麼大事情，她只是想好好維護環境；網友對此都深感佩服，紛紛留言驚呼，「踩瓶子的樣子好熟練，好善良」、「人美心善就是說妳啊」、「或許看起來微不足道，但我覺得相當了不起耶」。