中央宣布ASML（艾司摩爾）史上最大在台投資落腳新北，新北市長侯友宜今天接受館長專訪時表示，當初五月艾司摩爾有來接觸、評估，因為林口工一有許多國產署土地，中央主導他樂見其成，目前估計第一期最少會有300億投資，2000名員工進駐林口工一，林口有很多外國學校與新設學校，加上影視產業園區，發展會越來越好。

據悉，業者使用的土地皆為國有地，市府原先與國產署協調，希望由市府協助招商，權利金再由市府與中央共同分配，雙方曾多次開會協議，市府甚至發函地上權契約草案給中央，確認權利金分配比例，未料艾司摩爾決定進駐重劃區後，國產署又稱要收回土地，收回約3億元的權利金。

侯友宜說，新北是他推動六大產業區發展，新北有台北港，另外基隆港也很近，八里與林口也鄰近桃園機場，還有淡江大橋將要完工，未來這塊會著重智慧物流產業，加上半導體又要進來，可帶動智慧科技發展。

另過去新北不少傳產都在新莊，也陸續改變轉型，現在機能服飾儒鴻總部也進駐新莊副都心，可以帶動相關產業鍊進駐。

而鶯歌三峽則屬文創加值產業，這個地方有陶瓷、藝術，可以帶動傳統文化升級；中和灰磘則強調生技高階醫材；汐止與瑞芳有生技資通訊科技，透過產業地緣性位置，帶動附加加值。

侯友宜認為，如果要從無到有確實不好做，但可以隨著原有產業去轉型，創造新的投資進來，他舉中和灰磘為例，為何會做高階醫材，就是因為有雙和醫院與台北醫學大學相關體系，可以把很多相關產業帶到裡面。