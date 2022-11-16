魔獸霍華德直播大啖台灣火鍋！與球迷聊天興致高昂 21:212022/11/16 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 霍華德 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 點擊觀看霍華德直播 霍華德IG 「魔獸」霍華德和朋友一起吃台灣火鍋！他在IG開直播與球迷同樂，他手機沒有擺得很穩，到處換位置，但是球迷也看不出他到底在哪裡吃。也有球迷稱讚霍華德「你都沒變老耶。」 世足》台灣運彩銷售破千萬 首輪亞洲球隊陷苦戰 #魔獸 #台灣 #火鍋 #霍華德 #直播 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 T1聯盟》魔獸「神飛身爆扣」輾壓全場 防守球員嚇慘表情超有戲 09:582022/11/16 體育 時評》陳時中被蹭妄想症 18:052022/11/16 中時社論 陳朝平快評》聽白宮簡報 台灣能安心？ 09:352022/11/16 快評 T1聯盟》「看超人飛翔」霍華德分享練球暴扣影片、大秀中距離投籃 16:412022/11/16 體育 T1聯盟》永豐雲豹嚴正聲明：魔獸不是館長品牌代言人 17:092022/11/16 體育 蔣德綱快評》台灣墮入美中共管的悲哀 16:122022/11/16 快評 票選台灣最美飯店抽住房 04:102022/11/16 時尚消費 時論廣場》「民國」，是台灣的重要資產（林谷芳） 17:542022/11/16 時論廣場 米其林加持7-11火鍋、飯後甜點3件88折 萊爾富麻辣鴛鴦鍋夯賣 17:072022/11/16 生活 台灣佛教研究中心開幕 虛擬投影「向佛陀獻花」 16:192022/11/16 生活 環球晶榮獲國家企業環保獎、台灣企業永續獎 19:142022/11/16 財經 拜習會後 台灣牌效應遞減 04:102022/11/16 時論廣場 蹭魔獸翻車！陳時中親上火線「若被蹭不舒服 我很抱歉」 17:592022/11/16 政治 陳時中喊「魔獸想蹭我熱度」 郭正亮急喊：落入圈套了 17:022022/11/16 政治 美學者狠批 台灣廢核簡直是瘋狂 04:102022/11/16 政治要聞 「魔獸」不戴口罩趴趴走不罰？王必勝回應了 14:382022/11/16 生活 永豐餘奪台灣企業永續獎6大獎 入列台灣永續百大典範企業 16:052022/11/16 財經 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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