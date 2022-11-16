爭取連任的台中市長盧秀燕下午到大里的內新黃昏市場拜票，一攤一攤握手鞠躬懇託。（盧秀燕提供／馮惠宜台中傳真）

爭取連任的台中市長盧秀燕下午到大里的內新黃昏市場拜票，蔬菜攤阿姨送上一大把蒜祝「凍蒜」。（盧秀燕提供／馮惠宜台中傳真）

爭取連任的台中市長盧秀燕下午到大里的內新黃昏市場拜票，年輕老闆送上一盆老薑，象徵「天降大任」，一定連任成功。（盧秀燕提供／馮惠宜台中傳真）

選戰倒數10天，爭取連任的台中市長盧秀燕，開啟密集掃街模式，今（16）日上午到沙鹿零售市場問候攤販及海線鄉親，下午再回到競選總部所在地大里內新黃昏市場拜票，燕子旋風不但受到婆媽歡迎，現場更有多位正妹主動上前要求合照，攤商紛送蒜、老薑，祝福她「凍蒜」、「天降大任」一定要連任成功。

盧秀燕下午在同樣爭取連任的市議員林碧秀、蘇柏興以及議員候選人鄭伯其的陪同下抵達內新黃昏市場，不少民眾得知市長媽媽要來，早就等在攤位旁守候。特別的是，不只大批資深市民為盧秀燕瘋狂，還有多位正妹主動上前找市長合照，甚至還有民眾特地穿上粉紅色上衣呼應盧秀燕主打的溫暖守護形象。

有蔬菜攤阿姨見到市長又驚又喜，急忙送上一大把蒜祝福盧秀燕「凍蒜」，還有年輕老闆送上一盆老薑，象徵盧秀燕「天降大任」，一定要連任成功，繼續為市民服務、為台中打拚。

盧秀燕看到買小菜的老闆娘把她的文宣小物擺滿攤販，有客人上門就幫她拉票，讓她感動不已，緊握老闆娘的手深深鞠躬道謝。

盧秀燕表示，台中市連續三年得到經濟部評比樂活市集以及優良名攤全國第一名，得到將近5千顆星星，都是所有攤商辛苦付出換來的，這些攤商們非常了不起，長期為台中拚經濟，同時也提高了服務的層次，所以她早上跑早市、下午跑黃昏市場，除了要請託市民支持以外，更要來表達感謝之意。