台中港32號碼頭貨櫃今日下午2時許發現一具脫水女屍，該只貨櫃10月底自美國洛杉磯裝載來台，警方在遺體旁皮夾內發現身分證件，初步比對遺體特徵，該女疑為美國堪薩斯州居民，該女遺體已出現屍水，身體有脫水情形，研判死亡已一段時間，死因和死亡時間待檢察官和法醫相驗。高大成初步推測，該女屍應是偷渡進貨櫃，缺氧悶死，死亡有10天到2週時間。

據《自由時報》報導，高大成表示，貨櫃內如果空間密閉，待在裡面大約半小時就會窒息死亡，如果空氣流通，還能存活，不過一旦缺氧就會噁心想吐、慢慢昏迷到窒息死亡，而窒息死後屍水明顯也較多，因為淋巴液容易滲透到體外，變得更加惡臭；而屍體脫水，他則表示，一個人不吃3天就會脫水。

高大成表示，外國偷渡或人蛇集團將人塞到貨櫃偷運，很容易造成氧氣不足缺氧，窒息死亡。

高大成懷疑該女可能因為犯罪、家暴等原因才躲到貨櫃想偷渡，不料窒息死亡，客死他鄉。