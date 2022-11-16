隨著線上遊戲成為許多人的舒壓活動，接單陪玩遊戲也成為一項新興行業。不過一位女網友表示，平時把接單陪玩當成兼職的男友，疑似偷吃常客的人妻女老闆，對方不但在兩人專用的聊天軟體Discord群傳送多張火辣裸照，甚至提出要以一個月4萬5包月，「但你不可以接別人的單」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，業務男友平時會兼職接單陪玩遊戲，兩人當初也是因為陪玩牽起緣分，交往前她就知道有個人妻女老闆常會點男友的單。沒想到近日她用男友電腦玩遊戲才發現，女老闆和男友有個私人DC群，裡面滿滿的都是女老闆的私密照片！

原PO指出，鹹濕訊息提到「你什麼時候才只屬於我一個？」、「我一個月給你4萬5，但你不可以接別人的單，如果你可以陪我玩別的，我再另外給你紅包」、「每次聽你聲音都忍不住想要」，讓原PO看得氣從中來，當初男友一臉誠懇的承諾自己不會亂來，得到信任之後卻是換來這種結果，讓她生氣、難過又失望，心理更忍不住胡思亂想，搞不好男友跟女老闆早就見過面、發生關係了。

許多人則紛紛回應，「被包還有裸照看，這個工作哪裡找」、「說句大實話，說不定女老闆幫你小倆口出了不少錢，不香嗎」、「女老闆這妖孽！我來！」、「不好意思可以幫忙問一下妳男友是怎麼接到那些單的嗎？感謝」。

另外還有內行人分享，「快分手，陪玩圈真的蠻亂的，不管男生女生都是，很多玩到最後都去床上玩，樓上問怎麼找的，隨便搜陪玩就一堆APP，但說實話男生很難靠這個賺錢，除非你打遊戲超強，不然就要長得帥會哄人開心，男生在這個圈子沒有女生賺錢，原PO男友算是很有天賦了」、「我不清楚台灣這邊的陪玩圈市場，我在中國那邊的陪玩圈混了好幾個月，每天都能聽到各種富婆包養爭搶男陪的八卦，那些富婆送單都是幾百單的送（單價30人民幣左右），真的很恐怖，男陪動不動就圈女老闆的錢，有的也是直接線下約炮」。