民眾黨新竹市長候選人高虹安，被「吹哨者」向調查局北機站檢舉她聘用李姓男友當公費助理涉貪，檢舉函並指李男在永齡基金會任職、年薪600萬元。據了解，調查局北機站日前已向立法院轄區的台北地檢署報請檢察官指揮偵辦，目前檢方仍在分案中，預料九合一選舉過後，檢調才可能有進一步的偵辦動作。

但有媒體突然於16日報導，高虹安的李姓男友涉嫌虛報薪資、逃漏稅，廉政署赴永齡基金會搜索。廉政署聞訊，立刻向法務部及媒體說明虛報薪資、逃漏稅案件，並非廉政署職掌，廉政署並無搜索基金會，該媒體隨即下架該新聞。

高虹安被檢舉聘用男友涉嫌詐領助理費、將助理薪水做為「公積金」作為他用，涉嫌《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪、《刑法》偽造文書罪，調查局已指派北機站蒐證中。

承辦本案的調查局北機站因立法院屬於台北地檢署轄區，近日已向台北地檢署報請檢察官指揮偵辦，目前北機站有陸續收到不少檢舉資料，正在過濾研析中，另北機站因派出多名調查官進駐數個地檢署，支援九合一選舉查察工作，辦案人力吃緊，因此目前北機站仍在蒐集證據階段，尚未有具體偵查動作，預計選後才會有進一步的偵辦動作。

調查局強調，本案將秉持行政中立立場，毋枉毋縱，將在檢察官的指揮下，依照既定程序及客觀證據查明真相。