歐盟對俄羅斯原油的禁令將於12月5日生效，俄羅斯正趕在此前擴大對亞洲客戶的原油出口，在截至11月11日的過去一個月內，輸往大陸、印度、土耳其和其他未標示目的地的石油出口，增加至每天239萬桶原油。

商業內幕報導，俄羅斯目前正在向亞洲出口創紀錄的石油產量，俄羅斯原油出口在上周降至三周以來的低點，僅每天290萬桶原油，而在截至11日前的一個月，流往大陸、印度和土耳其及其他不明目的地的原油出口增加到每天239萬桶。

報導指，這意味著俄羅斯在12月5日禁令生效前，不斷增加對盟友的原油出口，此外，歐盟預期會參與對俄油的限價計畫。如若成功，預計將打擊俄羅斯出口收入，且目前已經造成部分影響，截至11日前的一個月內，俄對歐原油出口降至每天70萬桶的5周低點，而對歐原油運輸則較前四周下滑11%。

作為對限價計畫的回應，俄羅斯威脅將擴大對亞洲原油的出口，然報導指出，俄港口因為制裁而衍生投保和運輸困境，出口商也爭相趕在12月5日前將原油出口至亞洲客戶。而此時，任何在波羅的海運有俄油的船隻，將無法在制裁生效前到達大陸或印度，因為在航行中存有保險風險。

大陸和印度在開戰後是俄羅斯原油的最大買家，甚至一度佔莫斯科原油50%的出口。報導預期，透過制裁限制這些銷售可能重挫俄羅斯原油收入，並對其經濟造成嚴重損害。

只不過制裁亦是兩面刃，少了俄油的供應，歐洲也會陷入能源危機，原油價格飆升，高盛大宗商品主管柯里（Jeff Currie）警告今年冬天油價將上漲，布蘭特原油將升至每桶115美元，其它機構也預測差不多的價格區間，原因歸咎於供應短缺的同時，需求不見放緩跡象。