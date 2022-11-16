73歲資深女星「娃娃」潘迎紫當年以《神雕俠侶》、《一代女皇武則天》、《浴火鳳凰》等經典八點檔成為收視保證，在80年代紅極一時，現已淡出螢光幕。隨著全球疫情變化回穩，潘迎紫難得出門踏青，分享一組近照，凍齡的外貌驚艷大批網友，紛紛問：「姊姊哪裡買的不老仙丹？」

潘迎紫上月底在微博更新動態，透露：「因為疫情，我已經很久沒有出海放生了！在這風和日麗的下午，微風拂面而來，水波粼粼，令人心曠神怡。」照片中，她站在船上，戴著藍紅撞色棒球帽，身穿白色上衣外搭橘色背心，配色十分活潑；更誇張的是，今年滿73歲的潘迎紫，脫下口罩的面容十分逆齡，透過彩妝的修飾，不僅神采奕奕，連歲月的痕跡都找不到，笑起來宛如昔日的甜姐兒。

潘迎紫的外型看不出73歲。（圖／微博@潘迎紫）

照片一曝光，立刻掀起熱議，網友紛紛讚嘆：「哇！娃娃姐狀態超好耶，果然善良的人看起來更加年輕美麗」、「許久沒露面，還是那麼美」、「哪裡買的不老仙丹」、「我小時候您是這麼美，我今年都40了您怎麼還這麼美啊」、「娃娃姐怎麼保養的？永遠18」

潘迎紫過去分享過日常保養祕訣：「平時，我都喜歡吃不加工的天然食物，早已養成了習慣呢！」而長住香港的她，當地疫情嚴峻時，為了照顧住院的媽媽，便在醫生建議下注射輝瑞疫苗，未料打後血壓飆升、心跳加速和呼吸困難等狀況，送急診後幸好無大礙。