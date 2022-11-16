盧秀燕隨後出席甲安埔聯合說明會，現場湧入3000多人熱情高喊「盧秀燕凍蒜」！(盧秀燕競選總部提供)

盧秀燕與民眾熱情互動，因人數爆滿，盧秀燕直接站上椅子與眾熱情民眾揮手。(盧秀燕競選總部提供)

說明會現場短短約30公尺距離，盧秀燕走了近10分鐘才得以上台。(盧秀燕競選總部提供)

今天晚上陪同盧秀燕參加甲安埔聯合說明會，包括競選總幹事楊瓊瓔、顏寬恒、顏文正，台中市議員候選人楊啓邦、李文傑等人。(盧秀燕競選總部提供)

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人，與市長盧秀燕一起高喊「盧秀燕、凍蒜！」(盧秀燕競選總部提供)

九合一選戰倒數10天，爭取連任的台中市長盧秀燕16日晚間先赴大甲鎮瀾宮參拜祈福，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤陪同，虔誠向天上聖母祈福，祈求市長連任成功。盧秀燕隨後出席甲安埔聯合說明會，現場湧入3000多人熱情高喊「盧秀燕凍蒜」；盧秀燕感動的說，她會更加努力為建設台中打拚。

今天晚上陪同盧秀燕參加大甲、大安、外埔聯合說明會，包括競選總幹事楊瓊瓔、顏寬恒、顏文正，及台中市副市長陳子敬、鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤，台中市議員候選人楊啓邦、李文傑等人。

盧秀燕到大甲鎮瀾文化大樓，與甲安埔三區鄉親面對面懇託，現場逾3000位鄉親到場，從場內滿到場外，盧秀燕與民眾熱情互動，因人數爆滿，盧秀燕走到場外，直接站上椅子與眾熱情民眾揮手，短短約30公尺的距離，走了近10分鐘才得以上台。

盧秀燕說，台中市疫情期間貼心為長輩安排施打疫苗，台中與其他縣市不同，台中市府統整65歲以上需要施打的長輩，發放通知單指定時間、地點，讓長輩免預約，可以就近完成施打，得到疫苗保護力，獲得衛福部評鑑八大獎項；市民稱呼她為「媽媽市長」，這是她無比榮耀。如果能順利連任，她會以最貼心的方式領導市府，讓市府的施政更貼近市民。

盧秀燕指出，市民福利與市政建設一樣重要，四年前她承諾恢復老人健保補助、生育津貼翻倍，現在都已落實實施。台中國際級指標建設如綠美圖、國際會展中心在她上任後，順利開工且都已經上樑，大甲、外埔鄉親等了十幾年的溫寮溪旁聯外道路也已經開工。

盧秀燕強調，懇請鄉親11月26日支持她連任，也支持在地子弟台中市議員候選人李文傑、楊啓邦雙雙當選，讓優質的團隊繼續為全體市民服務。