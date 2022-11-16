大陸央視新聞用戶端報導，中國航太科技集團六院研發25噸級閉式膨脹循環氫氧發動機，11月16日上午完成了全系統試車，試驗按照預定程序啟動，發動機工作正常，試驗數據獲取完整，試驗取得圓滿成功。

25噸級氫氧發動機採用閉式膨脹循環系統方案具有高性能、高可靠等優點。具備多次啟動和大範圍變推力調節能力。是大型、重型運載火箭上面級和太空飛行器的優選動力。可用於載人登月、載人登火和深空探測等複雜航太任務。該型發動機是目前世界推力最大的膨脹循環氫氧上面級發動機。推力是中國現役上面級氫氧發動機的3倍，比沖等性能指標顯著提升，達到世界先進水準，是中國由航太大國邁向航太強國的標示性產品。

該發動機是目前世界上推力最大的閉式膨脹循環氫氧發動機，性能顯著提升，達到世界先進水準，將支撐中國重型運載火箭研製進程。

擔本次試驗的試驗台是「航太液體動力功勳試驗台」，承擔了多型液體火箭發動機的研製和孕育。

自1960年初首次試驗以來，根據型號研製需要，對試驗台進行了多次改造，不斷完善液體火箭發動機試驗技術能力體系，試驗水準逐步提高，滿足了多型號發動機研製需要，在中國航太液體動力發展史上，立下了赫赫功勳。本次試驗圓滿成功，標誌著該功勳試驗台試驗型譜再次擴展。