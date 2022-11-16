由台灣永續能源研究基金會主辦的「台灣企業永續獎 (TCSA)」得獎人揭曉，網通國際品牌普萊德科技（6263）今年以《2021永續報告書》首次參獎，獲頒「永續報告書金級」榮譽，普萊德表示，此次獲獎普萊德科技是很大的肯定，代表普萊德在完整揭露ESG資訊、重視利害關係人意見，設置多元溝通管道及議合回饋管道，溝通成效及善盡企業社會責任上，已見成效。

普萊德科技打從2011年起即主動每年定期發行永續報告書，並於2020年永續報告書首次通過獨立第三方於GRI永續性報導準則與AA1000保證標準之查證，2021年永續報告書增加通過SASB永續會計準則查證，並進一步納入TCFD氣候相關財務揭露管理架構，接軌國際，提昇資訊透明度，歷經十餘年的努力，今年首度以《2021永續報告書》參獎，即首戰稱捷，順利獲頒「永續報告書金級」榮譽。

秉持利他永續的理念，普萊德科技積極回應氣候變遷的減緩與調適，制定氣候風險因應略與企業持續營運計畫，並加強資安風險管理，2022年已取得ISO 27001資訊安全管理系統認證與IEC 62443-4-1工業網路產品安全開發系統認證，提昇企業營運韌性。

另在溫室氣體盤查與減量減排部份，普萊德科技也已努力多年，內部規畫逐步於2023年完成供應鏈溫室氣體盤查，於2025年完成產品碳足跡。

同時，普萊德科技也著手推行《台灣好空氣育福田》計畫，整合環保組織、企業、政府與農友，推廣以稻稈分解菌取代稻草焚燒，協助農友落實稻稈還田之永續循環，徹底解決空污問題，減少碳排。經統計，光2022年，普萊德科技就號召了77家企業參與，在花蓮縣、彰化縣總計認捐4,100公頃稻田，減少碳排放約36,900公噸，為共創永續環境，發揮實質影響力。