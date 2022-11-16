宏全（9939）16日榮獲2022 TCSA台灣企業永續獎的「台灣百大永續典範企業獎」及「永續報告金獎」雙獎項，表彰公司在「環境永續（E）、社會公益（S）及公司治理（G）」（ESG）綜合績效卓著。其中，「台灣百大永續典範企業獎」，宏全是國內傳統製造業獲獎的17家之一。

宏全首度榮獲台灣百大永續典範企業獎，由公司執行董事劉允彰，親赴圓山大飯店代表受獎，這是宏全連續二年榮獲永續報告金獎。

主辦單位針對企業永續願景與策略、公司治理績效、財務經營績效、氣候治理及能源管理績效、環境永續績效、社會共融績效、供應鏈管理績效，及合規或獎勵事績等資料，進行綜合績效評比，評選出台灣前100名永續願景與績效表現優異的公司。

宏全表示，公司將永續發展目標，融入企業經營策略，重視ESG各面向，積極推動綠色製程、節能減碳，及創新研發永續包材，以符合市場趨勢及客戶需求，期許朝2050年淨零排放目標邁進。

宏全強化公司治理及經營績效表現良好，累計前三季合併營收193.54億元，年增約16.91％，稅後純益19.91億元，年增15.68％，EPS6.92元。

宏全強調，身為食品飲料包材及充填代工專業廠商，與客戶建立永續供應鏈關係，重視食品安全及產品品質，嚴格把關製程管理，推動智慧製造系統（MES）及自動化製程。

宏全重視勞動人權，對內超額進用身障員工、外籍移工直聘零付費等，對外積極參與公益，充分保障人權的工作環境及推動社會共融。

宏全持續榮獲外界肯定，10月28日榮獲勞動部勞動發展署頒發「2022勞動提案金讚獎及佳作獎」，為參賽企業中唯一一家公司奪得兩個獎項。 宏全11月3日榮獲台中市政府頒發「幸福職場五星獎」及「幸福標竿獎」兩個獎項，這是宏全連續二年勇奪「幸福職場五星獎」；同時也拿下首屆「幸福標竿獎」的最高榮耀。

宏全11月11日榮獲台中市工業會，頒發創新研發廠商獎，讓宏全最近接連獲頒，凸顯公司在ESG及幸福職場等多方面長期努力的成果。