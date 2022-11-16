新北市長侯友宜今天接受館長專訪，被問到要不要選總統，侯友宜表示，他從基層歷練到警政高層，都是把當下的職位做好，他做什麼事都只有一個目標，就是為國家人民做事，不用想太多。

侯友宜說， 職位不分大小，「你選得上市長，不見得選得上里長」，可以當一個好刑警，不一定能夠當一個好的刑事組長，軍人保家衛國，警察維護社會治安，都是為國家做事。

侯友宜說，他目前就是把市長做好，很多事，就像館長當初中槍，可能一剎那就沒了，不要想那麼多，他也舉館長會有現在成績，也是經過多少挫折與努力，還有團隊合作才能做好。

被問到新北還缺什麼，侯友宜說，新北還有很多努力的空間，單一個交通，新北建設還要再加速，例如捷運即便進度沒有落後，但還是很慢，他上次去萬大中和線，做好幾年才做一半，又例如汐止民生線「汐止民眾罵侯友宜剛好而已」，歷經多少次審查，政策定下來就要趕快做不要拖，有時發包慢一年，預算就會再增加，汐東線拜託中央趕快核定，不管是中央的錢還是地方的錢，都是人民的錢，他也希望基隆捷運趕快，他幫忙能做就盡量來做。

至於新北歡樂耶誕城，侯友宜說，他每年都會在現場，交通比較嚴重問題是周末，有請歌星唱歌，就會比較多人，他最近都有繞去看一看，目前狀況很OK，他們包括警力、保全、志工都有劃設責任區，安全護欄在他還沒有請假前都已完成檢視， 雖然他目前因為選舉請假中，但有事情發生他也不能脫離責任，還是會每天關心每天看。