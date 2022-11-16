唐寶寶忘帶錢買炸物事件，一度引起軒然大波，在雙方釋出善意後已落幕，但有網友眼尖發現，回覆唐寶寶母親貼文的臉友，一整列都叫「麗華」，就有內行人揭露這不是巧合，是加入同名社團認識的緣故。

一名網友在Dcard發文表示，唐氏症寶寶的媽跟炸物老闆事情過一陣子，近來查看唐寶寶母親的臉書貼文時，發現有好多同名不同姓的朋友來留言打氣，整列都叫「麗華」，讓原PO覺得很有趣，也好奇他們是不是有參加一個叫「麗華」的社團？

唐寶寶母親的和解貼文下方，出現許多「麗華」留言加油打氣。（翻攝Dcard）

貼文引起熱議，「欸天啊，真的欸」、「聯合麗華」、「以前的人名字都取的差不多，還有什麼佳欣、怡婷之類的」、「這個媽媽有創一個麗華俱樂部，所以才會認識這麼多麗華喔」、「聽說他們還會辦聚會」。

也有人分享類似案例，「我的同學冠宏一覺醒來發現被拉入一個社群，那個社群裡每個人都叫冠宏，裡面有21個冠宏，後來14個冠宏還一起吃飯，超好笑」。

臉書私密社團「麗華聚樂部」介紹指出，創團人發現叫麗華的人頗多，因此創立都叫做麗華的社團，其宗旨為「希望這是一個大家關心打氣的社團，因麗華相聚~因麗華快樂」。目前已有1100多位同名臉友加入該社團，臉書上也有不少麗華分享聚會照片。