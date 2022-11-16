九合一選舉倒數10天，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地，近日總統蔡英文就經常幫民進黨台北市長候選人陳時中站台。對此，東華大學教授施正鋒16日表示，「陳時中這種態度、無賴的樣子，剩下的就是人家叫『我做我就做』，反正蔡英文都會幫他處理好」，引發討論。

日前蔡英文為陳時中「廟口開講」站台時表示，全世界都在看台灣這次選舉，因為這次選舉是中共20大後，台灣第一場選舉，世界都在看台灣要怎樣用選票回應中國大陸，這是很重要的事，「這是民進黨24年來最有機會贏得台北市長的一次」。

施正鋒16日就在中天節目《大新聞大爆卦》中提到，在看一個候選人的未來會怎樣，「基本上一個是看過去，一個是看他現在要做什麼」，施正鋒坦言，陳時中過去是防疫指揮官，我們一定會問關於防疫的問題，「只是陳時中都實問虛答，迴避問題的重點，一副不耐煩的樣子」。因此施正鋒認為「陳時中這種態度，很無賴的樣子」，只要繼續讓深綠含淚投票就好，同時更有種心態是，「人家叫我做我就做，反正蔡英文都會幫他處理好」。