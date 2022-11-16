新北市長選舉越演越烈，新北市長侯友宜今天接受館長專訪，被問到怎麼看待對手林佳龍時表示，他很感謝林佳龍過去對新北市的幫忙，他了解林到新北時間很短要徹底了解很難，但要給人家尊重，不了解的事他們會澄清，大家可就市政發展正向看待討論，他期待可以用健康正向快樂心情選舉，選完大家還是要團結，台灣不怕外面，就怕裡面不團結。

侯友宜舉林口交流道為例，國道屬於中央管轄，中央跟地方都要合作，當初林口只做南出匝道，北入沒有做，有次來視察，他就向中央反映，中央有聽到大家一起來解決，他對很多事都從感激心情來看，大家合作最重要，沒有是誰功勞，他非常感謝林佳龍，對於他的幫忙，他心存感謝。

被問到對林佳龍的看法，侯友宜表示，林是一個令人尊敬的對手，他當過台中市長、交通部長，他到新北選這段時間很短，要了解新北很難，但他已經決定，就要給他尊重。

侯友宜說，他四年前出來選舉目的很簡單，就是要做一點事，選舉很短暫，台灣最重要是要團結內部力量，每個人雖然分屬不同政黨，但選舉要正向積極樂觀，可以把不同政見拿出來討論，也可以互相參考，最後讓選民選擇。

過程中不了解可以澄清說明，對方不了解他可以說明清楚， 正向看待，用健康正向快樂心情，選完大家還要團結在一起，不分你我、黨派與族群。

侯友宜說，大家可以把對城市未來規畫跟市民報告，有做錯的可以拿出來說，但說的過程要了解事實真相，大家一起來顧中華民國與顧台灣這塊土地的人民，不需要太多對立衝突， 他40幾年工作都是一本初衷、不忘初心，如果大家認同，就給侯友宜一個機會「讓我好好為你做代誌」。