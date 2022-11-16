根據美國銀行（Bank of America）15日發布的最新調查，基金經理人對明年全球經濟的展望悲觀，超過9成憂心出現停滯性通膨，另外將近8成預期會陷入衰退，比例寫下2020年4月來新高。

美銀這項以全球基金經理人為對象的月度調查，11月4日至10日訪調272人後顯示，高達92％擔心明年全球經濟出現「停滯性通膨」（stagflation），亦即經濟成長持續放緩、通膨率仍在平均值之上。

77％受調基金經理人，預期明年全球經濟將陷入衰退，比例創2020年4月疫情爆發之初以來新高。

美銀調查另反映出，只有等到個人消費支出（PCE）物價指數年增率，也就是聯準會 （Fed）偏好觀察的通膨指標降到4％之下，Fed才會停止升息，這成了基金經理人的普遍共識。美國9月核心PCE年增5.1％。

美國10月通膨年率放緩到7.7％，市場樂觀認為會促成Fed提早放慢升息腳步。但有策略師警告，Fed官員已暗示除非物價大幅下跌，仍有進一步升息空間，因此這種說法言之過早。明年下半，聯邦基金利率料觸頂在5％左右。

調查顯示，通膨居高不下，仍是最讓基金經理人忐忑不安的「尾端風險」（tail risk），比例達32％。其他被點到的還包括地緣政治緊張、央行緊縮貨幣及全球嚴重衰退，占比皆為18％。

撰寫美銀調查報告的策略師哈奈特（Michael Hartnett）指出，投資人情緒仍很悲觀，加上預期經濟衰退的比例創高，他建議標普500指數站上4,100點後就賣，這比目前的水位高出4％。

根據調查，基金經理人因看空前景，加碼現金部位、減持股票。做多美元仍是最熱門的交易，此熱潮已延續5個月。

11月也可見投資標的從公用事業股和科技股，大舉輪動到工業股及銀行股。科技股配置率降到2006年來新低，意味基金經理人依然偏好防禦性的資產配置。