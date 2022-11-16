電商平台蝦皮母公司Sea Ltd第三季（7至9月）雖然虧損擴大，但公司強調今後不再一昧追求成長而將著重獲利，並立下目標在明年底前讓蝦皮收支打平，激勵公司股價在15日盤中暴漲41％，收盤上漲36％至62.31美元。

Sea創辦人兼執行長李小冬15日表示：「有鑒於大環境充滿變數，我們已徹底改變經營策略，從過去追求成長轉變為盡快達成自給自足及獲利，不再依靠外部資金。」

該公司第三季稅前息前折舊攤銷前（EBITDA）虧損經調整後達到3.58億美元，較去年同期的1.66億美元虧損擴大1倍，原因是蝦皮及數位金融服務持續虧損，儘管虧損幅度已逐漸縮小。

蝦皮第三季稅前息前折舊攤銷前虧損4.96億美元，但較去年同期虧損縮小28％，主因是營收成長強勁且營業成本效率提高。李小冬表示：「我們將努力讓蝦皮在明年底前達成稅前息前折舊攤銷前收支打平。」