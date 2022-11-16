台灣永續能源研究基金會16日舉行2022 TCSA台灣企業永續獎頒獎典禮，智邦科技（2345）突圍而出，榮獲綜合績效「台灣百大永續典範企業獎」、永續報告「電子資訊製造業-第一類金級」、以及永續單項績效「人權實踐與發展領袖獎」等三大獎項，可謂是連中三元。

結合網路核心技術與長期夥伴關係，堅持發展高品質、可靠、永續且具有韌性的網通設備方案，串聯社群與世界，致力成為推動全球「ICT 近用平權」重要輪軸，智邦16日以實踐「串聯多元夥伴共生，打造永續網路平台」的理念，獲頒2022 TCSA台灣百大永續典範企業獎。

追求永續發展，智邦持續推動多項積極作為，涵蓋技術創新、社會參與、環境永續等不同面向，其中包括推出全球第一台兩相式冷卻技術（Two-phase Immersion Cooling）100G光纖交換機模組，可幫助高速運算資料中心降低20％能耗；贊助 2022年第一屆『淨零峰會暨氣侯行動獎』，透過企業出題與新創團隊協作，共同為台灣產業尋找數位減碳解方；於2021年號召27家供應商參與石虎米契作，並獲經濟部頒發環境永續特別獎肯定。

而此次智邦同時獲得「人權實踐與發展領袖獎」肯定，智邦從人文關懷的初心出發，落實人權理念於日常作業流程，從性別平權到移工權益，提供優於法規的工作環境，推動供應鏈人權盡職調查、遵循國際規範、並落實企業永續發展承諾。

在性別平權上，目前智邦女性員工佔比為52.1％，女性管理職佔比則為27.7％，為提供全體員工安全健康工作環境，多年前更首開竹科園區風氣之先，開設公司托兒所，並獲衛福部「全國績優職場」及竹科管理局「職場平權特優獎」等多個獎項肯定。

對於來自14個不同國家的同仁，智邦以「照顧家人」的心意，關心每一位離鄉背井的外籍同仁。其中，智邦除了遵循責任商業聯盟行為準則（RBA），採取「零付費」（Zero Placement Fee）政策，保障移工同仁工作權益，也透過積極培育移工同仁擔任管理職，發展兼具包容、融合、專業的工作氛圍，而多位智邦移工同仁不僅在專業工作上表現出色，更獲得新竹市政府頒發「模範移工獎」鼓勵肯定。在生活上，智邦為移工同仁提供套房住宿環境、家鄉風味餐、身心關懷照顧、與高階主管的直接溝通管道，並在疫情時提供經濟支援、在菲律賓颱風重創移工家園時提供急難救助、於菲律賓總統大選時協助同仁參與通訊投票等。

對智邦而言，保障人權不只是政策，更是生活的一部分，透過支持建構多元平台，持續發揮影響力。例如與地方政府合作，協助中高齡二度就業者與長期失業者重新加入職場工作；舉辦人權議題展覽、贊助陳文成基金會人權辦桌活動等，以實際行動響應推廣人權價值。

智邦科技企業永續委員會主任委員李訓德表示，「人文、創新、共好、永續，智邦人的共同努力，是我們對未來的共同承諾」。展望未來，智邦除了延續協助台灣公益團體、關懷急難救助家庭等行動，也將以開放技術串聯合作夥伴，與供應商夥伴共同關懷土地與環境保護，並與客戶攜手將永續價值導入產品生產研發，加速實現淨零共生願景。