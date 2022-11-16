苗栗縣里長候選人古益弦近日爆紅，他在政見欄寫「看不慣有些人做的決定比我還要智障」，引來網民叫好瘋傳。民眾黨台北市議員候選人林珍羽今(16日)在《庶民大頭家》節目強調，總統蔡英文在一例一休時說「去跟你的老闆說」，主計長朱澤民說「蚵仔麵線20元」，央行總裁楊金龍說「年輕人買不起就去租房子」，痛批執政官員不要何不食肉糜大說X話，應該如李前總統所說「民之所欲，長在我心」，了解民生的需要。

林珍羽指出，在選舉公報上面，大家認為是不是在kuso(惡搞)的東西，全部都被拍手叫好，為什麼？因為古代皇帝跟百姓說，為何你不食肉糜？就是在嘲諷當局者完全不了解民意。大家還記不記得當初，勞工在爭取一例一休的時候，蔡英文說了什麼？「你要去跟你的老闆說啊！不是跟我說」。

「主計長怎麼說？一碗(蚵仔)麵線只要20元，請問到底哪裡找得到20元的？」林珍羽說，你還需要靠綠媒體去幫你找，真的，在南部、在哪裡真的有賣20元的，所以主計長說得沒有錯？之前央行的總裁說了什麼？我到40歲才買了第一間房子，所以年輕人買不起，你就去租房子。請問一下，現在蔡政府到底了不了解民意？現在年輕人連租房子可能都有困難，「你們連實價登錄都做不好了，你們還能了解什麼民意？」

林珍羽強調，「民之所欲，長在我心」，這是前總統李登輝常說的，所有的政治人物都應該要借鏡。你該做的是什麼？了解民意，了解民生的需要，而不是在那邊大說X話。現在那邊登錄了一個智能障礙者(參選里長)，我們必須尊重他，為什麼？他講出實話，還有所有百姓的心聲，所以民進黨政府，還有所有現在的執政官員，你們要看清楚，你們不了解民意、不了解民生，你們現在做的，只是讓我們整個民主在倒退跟淪陷。

「選舉是一時的。」林珍羽表示，往下紮根教育，真正的民主落實，要淪陷還是進步，全部取決在現在所有的政治人物手上。