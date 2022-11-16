台中市東大溪計畫為市府首次榮獲國家永續發展獎。（台中市水利局提供／陳淑娥台中傳真）

行政院國家永續發展委員會為表揚推動永續發展績效卓越單位，舉辦國家永續發展獎，台中市水利局東大溪計畫以「公私協力更有力˙永續發展東大溪」獲獎，更為市府首次榮獲此項殊榮，累計獲得13項比賽佳績肯定，實現永續發展願景。

國家永續發展獎，今年度在全國134個機關團體激烈競爭下，選出四大類別共計52個得獎單位。東大溪計畫透過全量截流夜市汙水，打造日處理量1萬噸水淨場，且突破舊思維結合在地商家全面推廣截油器，徹底改善水質。

水利局指出，東大溪計畫曾獲12獎項，包含111年「國家建築金獎」公共建設優質獎首獎、第4屆「全國水環境改善計畫金爛蘋果獎」金蘋果獎、2022「國家卓越建設獎」最佳環境文化類金質獎、第3屆「全國水環境大賞」有氧淨化獎及「特別獎」公私協力夥伴獎、2022年「建築園冶獎」公共建築景觀類、台中市政府110年度簡政創新特優獎、第21屆「公共工程金質獎」設施類優等獎、第29屆「中華建築金石獎」優良公共建設／優良空間活化類規畫組金石獎、110年「第1屆台中市政府公共工程獎」優等獎、行政院人事行政總處「110年度標竿學習案例」特優獎、台中市政府109年「廉能透明獎-公共工程廉能透明機制類」優等獎，今再獲國家永續發展獎，備受肯定。

水利局說明，市府執行過程重視在地生態環境，力求恢復河川生命力，同時高頻率與在地溝通並進行滾動檢討，樹立公民參與標竿，更為加強多元服務，建置水文化教育館，也納入節能減碳思維，成功營造優質環教場域，打造為可眺望天際、蓊鬱翠綠並富涵教育意義的休憩生態水岸，成果深具典範意義，所以東大溪計畫在初選、複選及決選三階段選拔過程中脫穎而出，勇奪殊榮，更實踐SDGs3「健康與福祉」、4「教育品質」、6「淨水與衛生」、11「永續城市」、13「氣候行動」、15「陸地生態」、17「全球夥伴」等項目，促使東大溪整體計畫邁向永續發展之路。

水利局長范世億表示，感謝國家永續發展獎的青睞，東大溪計畫也剛獲得NGO團體河溪網金蘋果獎的肯定，但東大溪只是一個開始，就像執行過程中為搶救年已屆齡的東海相思林，攜手在地民眾及師生一起在林下種植360株小樹苗，期盼能為後代子孫帶來一座有如茂密的森林般，未來將擴展服務範圍，盤點台中市水質、環境、生態弱面，透過環境改善達成生態和人的多贏局面，並導入水文化概念，致力發掘珍貴的在地水文化，讓城市溪流成為最佳的環境教育場域，打造台中成為水文化及環境教育的樂活城市。