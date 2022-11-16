年紀輕輕卻異常頻尿！泌尿科醫師莊豐賓表示，曾有一名妙齡女子過度頻尿，嚴重到必須隨時包著尿布，檢查後發現，女子的膀胱纖維化，變得只有乒乓球般的大小，就算換上人工膀胱，仍有許多後遺症，在醫師的詢問下，才知道原來女子多年前染上惡習。

醫師莊豐賓在YouTube頻道《幸福醫師 莊豐賓》分享真實病例，曾有一名年約20初頭的漂亮女患者求診，自述頻尿嚴重，若沒包尿布就會不慎漏出尿液。檢查後發現，女患者的膀胱容量僅有乒乓球般的大小，但正常人的膀胱容量的大小，約莫介於小玉西瓜與蘋果之間，莊豐賓最後只能替女患者裝上人工膀胱醫治。

莊豐賓追問後才知道，原來女患者在一年多前，因好奇染上K他命毒癮，而K他命會造成膀胱肌肉纖維化，使得膀胱失去彈性、無法收縮，尿液當然無法儲存。雖然切除纖維化的膀胱，再用腸子替女患者製作人工膀胱，但手術完成後，女患者每2至3小時還是得跑廁所，用按壓的方式排出尿液，而無法完全排除的「餘尿」，更容易導致下體感染。

加裝人工膀胱看似能改善女患者的生活品質，但莊豐賓強調，膀胱纖維化是會造成終生的影響，同時也呼籲，千萬不要因為一時好奇輕易嘗試毒品，直說：「拉K，將會毀了你的一生」。

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